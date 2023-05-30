缺水了？四川一供水公司勸民眾：太多無益 每月沖涼兩次即可

下一篇文章
馬斯克讚中國航天計劃：「比大多數人意識到的更超前」
下載 App
免費即時新聞
立即掃描，搶先下載
專題:hket 十大電子書
夏天高溫殺到，恨不得一日沖涼兩三次。可是四川涼山州會東縣自來水有限責任公司卻呼籲民眾，從洗澡水等方面節約用水，還提醒民眾過於頻繁洗澡不會對皮膚健康有好處，每月洗兩次至四次就可以。
微信公眾號「會東供水」昨日發文，呼籲市民節約用水，並分享節約用水小竅門，其中就包括：
過於頻繁洗澡並不對皮膚健康有好處，每月以2-4次最為適宜。
淋浴比缸浴洗澡節省水量達八成之多。間斷放水淋浴，搓洗時不要怕麻煩，及時關閉水流；盆浴後的水可洗衣、衝廁所和拖地等等。使用噴頭洗淋浴時，掌握調節冷熱水比例；不要將噴頭始終地開著，更不應敞開用水。洗澡要抓緊時間，頭腳淋濕即關噴頭。洗澡時不要「順便」洗衣物。
不只是洗澡，該公司還提到生活的方方面面，比如用隔夜茶清洗碗筷能去油，節省用水量和洗潔精的污染；用烚蛋器取代用一大鍋水來烚蛋；不用水來幫助解凍食品。
據悉，涼山州境內江河縱橫，水能資源豐富，可開發量達6,000萬千瓦，是未來四川重要的水電基地。文章中作出解釋，指目前受降雨量影響，會東縣主要飲用水源進入枯水期，加之當前正值春耕農灌用水高峰期，城市供水面臨較大壓力。如果水源儲量持續告急，公司將采取分時段、分片區供水的方式，盡量滿足市民用水需求。
對於供水公司的呼籲，網民表示難以接受，「這高溫天氣最少都要兩天洗一次澡。」
責任編輯：尹航