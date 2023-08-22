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官媒料下半年降低存量房貸利率勢在必行 關鍵在下調幅度

經濟脈搏 11:41 2023/08/22

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內地貸款市場報價利率（LPR）不對稱下調，官媒《證券日報》引述專家認為，走勢為存量房貸利率下調留出空間，下半年調降勢在必行，預計會降低0.5個至1個百分點左右。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，8月份1年期LPR下調0.1厘，低於本月MLF利率降幅（0.15厘），或是由於接下來在引導企業和居民融資成本穩中有降的過程中，需要保持銀行淨息差處於合理水平，增強商業銀行支持實體經濟的可持續性。

值得關注的是，自LPR改革以來，當月MLF下調後5年期以上LPR卻「按兵不動」尚屬首次，也出乎市場預料。

「7月份以來，樓市運行偏弱，行業信用風險引發市場關注。中央政治局會議明確要求『適時調整優化房地產政策』。由此，市場普遍預期接下來有必要通過引導居民房貸利率較大幅度下調，來降低購房成本，扭轉市場預期。」王青表示，本月5年期以上LPR「按兵不動」，或意味著後期「調整優化房地產信貸政策」很可能單獨出台具體措施，其中或包括更大力度實施首套房貸利率政策動態調整機制，以及下調二套房貸利率下限等。

王青認為，下半年降低存量房貸利率勢在必行，關鍵在於下調幅度。參考2008年的下調比例，以及當前新、老房貸利差，預計大概會在0.5個至1個百分點左右。在1年期LPR下調、以及近期10年期國債收益率持續下行推動下，新一輪存款利率下調或將開啟。這將緩解銀行淨息差收窄壓力，並推動銀行較快下調存量房貸利率。

民生銀行首席經濟學家溫彬也稱，當前新發放貸款利率已降至歷史低位，各地因城施策空間較大，且銀行息差持續承壓。5年期以上LPR維持不變，有利於銀行保持合理利潤水平，為存量房貸利率調整加快落地預留空間。

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中指院：更多城市或通過降低加點數下調房貸利率

責任編輯：易燕丹

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