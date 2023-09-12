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官媒：積極的財政政策要加大力度

經濟脈搏 10:37 2023/09/12

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內地官媒《經濟日報》今日刊文稱，積極的財政政策要加大力度，聚焦擴大內需和提振信心，增強內生動力、穩定社會預期。

文章稱，近期，一系列措施密集出台，包括新增專項債券力爭在9月底前基本發行完畢、用於項目建設的專項債券資金力爭在10月底前使用完畢、延續優化完善一批減稅降費政策等，顯示積極財政政策持續加力提效。

文章稱，當前，中國經濟運行面臨新的困難挑戰。積極的財政政策要加大力度，聚焦擴大內需和提振信心，增強內生動力、穩定社會預期。

  • 今年以來，專項債券加快發行使用，不但要加力，還要注重提效，加強項目儲備和投後管理，提升資金使用效益。專項債券要更好發揮引導帶動社會投資的作用，還有必要擴大投向領域和用作項目資本金範圍。
  • 稅費優惠政策是提振市場信心、增強內生動力的重要抓手。統計顯示，前7個月全國新增減稅降費以及退稅緩費已達1.05萬億元。近期，有關部門又延續、優化了一批階段性稅費優惠政策，打出一套稅費政策組合拳，支持企業特別是中小企業紓困發展。
  • 此外，延續創新企業存托憑證、上市公司股權激勵等多項稅收優惠政策，對證券交易印花稅實施減半征收，也有利於促進資本市場持續健康發展。這些政策力度大、指向明，體現連續性、精準性特點，要抓好落實、真正起效。

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文章提到，積極的財政政策要提升「溫度」，切實保障和改善民生。按照中央部署，要把穩就業提高到戰略高度通盤考慮，兜牢兜實基層「三保」（保基本民生、保工資、保運轉）底線，擴大中等收入群體。此外，積極的財政政策還要著力防範風險，特別是地方政府債務風險。一些地方收支矛盾較突出，政府債務壓力較大，應高度重視防範化解風險工作，制定實施一攬子化債方案，做好隱性債務風險化解，確保經濟社會安全運行。

文章最後指，經濟恢復發展過程中，儘管一些矛盾和問題還較突出，但中國宏觀政策空間充足，政策工具豐富，有能力應對各種不確定性和風險挑戰。財政政策實施中，要加強運行監測、形勢分析和效果評估，積極開展政策儲備研究，及時「出手」回應經濟運行和企業發展的需求。同時，加強財政、貨幣等宏觀政策的協調配合，更好發揮協同效應，推動經濟持續恢復向好。

分析｜8月主要宏觀經濟指標改善 中國經濟已見底？

責任編輯：尹航

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