李強晤阿爾巴尼斯 宣布恢復總理會晤及外交經濟等領域對話

中國總理李強今日在北京會見訪華的澳洲總理阿爾巴尼斯，雙方會後發表聯合聲明，宣布恢復總理年度會晤、外交與戰略對話、戰略經濟對話等對話機制。

綜合澳洲政府及阿爾巴尼斯辦公室公布，李強在會上表示，中方準備好與澳洲加強溝通，深化互信，擴大務實合作，妥善管控分歧。他自去年與阿爾巴尼斯會面4次後，已經視對方為老朋友。阿爾巴尼斯則表示在存在地緣戰略競爭的地方，兩國必須通過對華和理解來謹慎管理。澳洲亦會堅守國家利益和價值觀。

雙方會後發表聯合成果聲明，重申中澳建立穩定、建設性雙邊關係的重要性，並一致認為只要妥善處理分歧，兩國就能發展雙邊關係，維繫各自國家利益。雙方亦肯定開展政治對話的重要性，對兩國政治關係持續穩定和發展表示歡迎，一致認為去年以來兩國領導人和部長之間的一系列會晤符合兩國利益。

▲ 李強會晤阿爾巴尼斯，宣布中澳重啟年度領導人會議

聲明又指，兩國領導人同意繼續和拓展多個領域接觸，包括恢復總理年度會晤、外交與戰略對話、戰略經濟對話、部長級經濟聯委會及其他政府間對話機制。恢復氣候變化和能源領域對話，啟動關於土壤碳檢測和氣候智慧農業實踐技術合作。以互惠基礎向旅遊、商務人員開放3至5年多次入境簽證。

另外，澳方邀請中國領導人在雙方方便時訪問澳洲，中方對此表示歡迎。

中澳對上一次舉行年度總理會唔，是2019年11月，時任總理李克強在泰國曼谷，與時任澳洲總理莫里森會晤。

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責任編輯：袁瑋婧