▲ 【中美角力】休克療法之父：中美冷戰威脅經濟「甚於病毒」

美國著名經濟學家、有經濟學上「休克療法之父」稱號的傑弗里·薩克斯（Jeffrey Sachs）表示，對全世界來說，中國和美國之間日趨深化的冷戰可能比新冠病毒疫情更令人擔憂。

現年66歲的薩克斯接受BBC亞洲商業事務記者瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）採訪時說出這番論點的。他表示，全球將在後新冠疫情時期進入一個「沒有任何領導的大規模分裂」階段。

薩克斯將中美間敵意 歸咎於美國政府

薩克斯將中美兩國之間的敵意歸咎於美國政府。薩克斯對BBC表示，當前的美國分裂大於合作。

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他還警告說，中美兩個超級大國之間的分歧將進一步加劇這一情況。他認為，美國正試圖同中國發起新冷戰。

「如果美國採取這種對策，並順這條路走下去的話，那兩國關係就將不會恢復正常。實際上兩國將會陷入更大的爭議和危險」，他說。

薩克斯的此番評論正值中美之間緊張關係在各方面持續增長之際。中美之間除了持續已久的貿易戰外，特朗普總統最近還簽署了法律，授權美國制裁那些遏抑新疆維吾爾穆斯林人的中國官員。

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美國總統特朗普在接受《華爾街日報》採訪時表示，他認為中國還可能鼓勵新冠病毒在國際間的傳播，目的是為了破壞中國的經濟競爭對手們。

特朗普政府還有針對性的對中國一些公司實施打擊，特別是中國電信巨頭華為。華盛頓說華為是北京用來監視其客戶的工具，但中國和華為對此強烈否認。

有分析認為，特朗普對中國和華為的強硬立場很可能是他尋求總統競選連任的政治手段的一部分，至少美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）在其新書中是持這一觀點的。

美施壓華為 絶不僅僅是出於安全考慮

薩克斯也認為，特朗普對華為的打壓絶不僅僅是出於安全考慮。美國失去了在5G上的領先地位，而5G技術是新數字經濟的重要組成部分。

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華為正在全球市場中佔據越來越大的份額。薩克斯認為，是美國炮製出華為是全球性威脅這一說法。同時，美國希望說服其盟友選邊站隊，試圖破壞他們與華為的關係。

目前與中國交惡的不僅僅是美國，中印之間的邊境衝突再起。薩克斯承認中國崛起讓其亞洲鄰國感到擔心，尤其是中國並未做出更多努力減少鄰國的擔心，來證明其和平崛起的意圖。

薩克斯強調，如果中國選擇合作（包括區域合作）、外交協商以及多邊主義，換句話說——軟實力，因為中國是一個非常強大的國家，那麼，亞洲則將擁有一個無限的光明未來。

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【何謂休克療法】 經濟學上的「休克療法（shock therapy）」理論，是指國家主動、突然地放鬆價格與貨幣管制，減少國家補助，以快速進行貿易自由化；但過程之中，國內經濟或會有巨大震盪，甚至類似「休克」狀態。 類似的經濟政策雖早在1948年的西德、1975年的智利已出現，但真正成為實踐理論、並正名為「休克療法」，則是1985年玻利維亞的經濟改革。而當年薩克斯任玻利維亞的經濟顧問，他因此有「休克療法之父」稱號。 薩克斯現時是哥倫比亞大學經濟學教授，哈佛大學國際研究中心主任。他也是前聯合國秘書長安南的高級顧問。

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責任編輯：鄧國強

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