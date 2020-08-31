▲ 【TikTok賣盤】美媒曝光細節：TikTok閃售計劃已偏離正軌

TikTok美國及相關業務出售計劃，出現了波折。美國《華爾街日報》曝光細節，指中國商務部上周五公布的科技出口管制新規定，已影響TikTok洽售進度，原擬周末與微軟或甲骨文等進行的排他談判已延期；報道更形容，TikTok與美企的迅速交易計劃已偏離正軌。

華爾街日報引述據知情人士透露，中國政府上周五晚間發布對人工智能技術（AI）出口的新限制，迫使TikTok的母公司字節跳動（ByteDance）放慢了與微軟（Microsoft）、沃爾瑪（Walmart）和甲骨文（Oracle）等公司的出售資產的談判。

中國新規出台後 排他談判推遲

知情人士表示，字節跳動原本預計將在周末與一眾競購者進行排他性談判。特朗普（Donald Trump）政府在8月初為字節跳動設定死綫，要於9月中旬將TikTok美國等業務出售給美企。

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但知情人士指，TikTok與潛在買家之間「迅速敲定交易的計劃」已偏離正軌，各方正在權衡中國新限制措施的影響。

事源於中國商務部是在上周五（28日）晚間公布調整「禁止出口限制出口技術目錄」，這是12年來中國第一次這麼做；其中，目錄新增了23個項目，包括根據資料分析與人工智能互動介面技術的個資推播服務，如要出口此技術，不僅要得到中國當局批准、且初步批准最長可能需時30天。

新華社引述中國對外經貿大學國際貿易教授崔凡表示，這些修訂都適用TikTok賣盤。他因此建議，字節跳動認真研究調整後的目錄，慎重考慮是否需要暫停洽售TikTok的談判，以履行好法定申報程序，「而後再視情況採取進一步行動」。

TikTok臨時負責人：我們身處中美磨擦中

字節跳動回應表示，公司將嚴格遵守相關規定，處理關於技術出口的業務。

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字節跳動總法律顧問Erich Andersen事後也表示，「我們正在研究上周五發布的新規」。他稱，「與任何跨境交易一樣，我們將遵循適用的法律，包括這次所涉及的美國和中國的法律。」

華爾街日報指，雖然上述TikTok出售業務談判遠未擱淺，但最新的事態發展確實表明，中國當局計劃像特朗普政府一樣。密切關注任何可能達成的協議。

在中國宣布新的限制措施之前，TikTok臨時負責人Vanessa Pappas在8月中旬接受Today節目採訪時表示，「我們看到了美國和中國之間的地緣政治摩擦，我們現在身處其中」。

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責任編輯：鄧國強

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