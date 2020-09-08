中國反制美國「淨網」 推全球數據安全倡議提3原則

▲ 中國反制美國「淨網」 料推全球數據安全標準倡議

中美科技戰鬥爭愈演愈烈。中國推出「全球數據安全倡議」，拉攏其他國家支持，以反制美國特朗普政府「潔淨網絡」（Clean Network）行動。美國「淨網」旨在逼使其他國家在網絡上與中國切割，中國外長王毅則提出應對數據安全風險三原則：秉持多邊主義、兼顧安全發展、堅守公平正義。

新華社報道，中國國務委員兼外交部長王毅，周二（8日）在「抓住數字機遇，共謀合作發展」國際研討會高級別會議上，發表題為《堅守多邊主義倡導公平正義攜手合作共贏》主旨講話，提出「全球數據安全倡議」。

王毅表示，全球數字治理應遵循秉持多邊主義、兼顧安全發展、堅守公平正義三原則；為應對新問題新挑戰，共同構建和平、安全、開放、合作、有序的網絡空間，中國發起「全球數據安全倡議」，歡迎各方積極參與。

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倡議的主要內容包括：積極維護全球供應鏈的開放、安全和穩定；反對利用信息技術，破壞他國關鍵基礎設施或竊取重要數據；採取措施防範制止利用信息技術侵害個人信息，反對濫用信息技術從事針對他國的大規模監控。

倡議又要求，企業尊重當地法律，不得強制要求本國企業將境外數據存儲在境內；未經他國允許不得直接向企業或個人調取境外數據；企業不得在產品和服務中設置後門。

王毅強調，希望這一倡議能為製定數字安全全球規則提供藍本。中方將同各方攜手努力，共同打造數字命運共同體。

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美國封殺華為，要求其他國家跟隨禁止使用中國電訊設備之餘，美國國務卿蓬佩奧8月公佈「潔淨網絡」計劃，試圖驅使其他國家從網絡營運商、商店、程式、雲儲存、光纜5大方面，與中國切割。

中國外交部當時回應，指美國自身「滿身污漬」，卻大談什麼「清潔網絡」，純屬荒謬可笑。

美國指控華為等中國網絡設備商從事間諜活動，但至今沒有公佈任何證據，華為與中方亦否認指控。美國國安局（NSA）前僱員斯諾登（Edward Snowden）2013年則爆出，美國政府與美國多家科企都有秘密合作，為網絡產品設置後門，收集數據監控民眾。

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責任編輯：連兆鋒