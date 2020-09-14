【中歐峰會】歐盟或就香港問題施壓 中歐貿易合作料難突破

國家主席習近平周一將跟歐盟德國總理默克爾（Angela Merkel）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel），以及歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）召開視像高峰會，尋求貿易及投資合作。雖然中方希望可在今年內跟歐盟達成貿易協議，但預料歐盟將會在會上就香港和新彊人權問題施壓，預料今次會議不會有突破進展。

27個歐盟成員國原定於周一和中國進行貿易談判，但受新冠肺炎疫情影響，現在改為中、德和歐盟三方在周一進行視像高峰會。中美貿易戰如火如荼之際，歐盟成為中國積極拉攏的對象。法新社報道，北京方面期望今年內可以達成最新的貿易協議，歐盟方面也希望跟中國促成貿易合作，包括希望有更多企業可以進駐中國等。

不過，報道稱今次會議料難有突破性發展，皆因歐盟方面將會就香港國安法和新彊人權問題等向習近平施壓，報道指西方一直視北京在香港實施國安法是破壞香港的自由。早前馮德萊恩已警告中國，指會考慮對香港實施貿易限制，以免出口的設備遭當局用作監察及壓迫人民的用途，德國外長馬斯（Heiko Maas）也在王毅到訪期間，表達對香港和新彊的關注。

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報道形容，歐盟內部對於中國的態度仍存在相當大分歧，部分成員國希望就人權問題擺出更強硬姿態，同時又有成員國只著眼於跟中國達成貿易協議。而中央社則引述一名為會議做準備的歐盟高級官員表示，「輪到中國為建立互惠貿易關係做些什麼了」。

中央社的報道由指出，除了中歐投資協定，歐盟還希望中國降低污染，停止建設燃煤發電站，並停止在其他地方為燃煤發電站提供融資。歐盟認為，中國應該將其溫室氣體減排的目標提前，將排放高峰的年份從2030年提前到2025年。

中央社報道說，目前這場峰會看似最有可能達成共識的是食品協議，歐盟和中國將簽署一項協議，承諾保護彼此出產食品的商標認證，將有助於促進愛爾蘭威士忌、羊乳酪和中國郫縣豆瓣醬的貿易。

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責任編輯：游昊雲

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