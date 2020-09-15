中歐人權交鋒 習近平：中方不接受人權「教師爺」

中歐領導人周一（14日）舉行視像會晤，雙方在經貿投資，以及香港、新疆等人權問題上，分歧顯露。

歐盟敦促中國開放市場，要求拆除貿易壁壘，而要在年內達成投資協議，北京須落實關於更公平的經濟政策的建議，作出更多讓步。歐盟又重申對香港實施國家安全法，以及新疆、西藏人權問題的關注。

國家主席習近平表示，要加快中歐投資協定談判，中國市場保持對歐開放。但涉港、涉疆問題實質是維護中國國家主權、安全和統一，強調中方不接受人權「教師爺」。值得注意，習近平沒有參加峰會後的新聞發布會，雙方也沒有發表聯合聲明。

歐盟要求中國開放市場 拆除貿易壁壘

習近平周一晚上在北京同歐盟輪值主席國德國總理默克爾（Angela Merkel）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）視像會晤。

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路透社形容，默克爾等人向中方傳遞強硬信息，急切表明在中美全球對峙中歐盟不會選邊站。米歇爾向記者表示，歐洲是一個參與者，而不是一個競技場。他提到，歐洲越來越感覺到中國沒有履行其進行公平自由貿易的承諾。歐洲希望建立更加平衡的關係，這意味互惠和公平的競爭環境。

馮德萊恩表示，對於進入中國市場和拆除貿易壁壘，「我們是非常認真」。默克爾則透露，已經敦促習近平明確中國是否真的想要一個投資協議。她稱，歐方在會晤中向習近平施壓，要求中方在投資協定談判中有切實進展。

中方表示，中歐雙方宣布簽署《中歐地理標誌協定》，確認加快中歐投資協定談判，實現年內完成談判的目標。習近平強調，中歐互為重要貿易和投資夥伴，應加強宏觀政策協調，拿出更多舉措，釋放更多合作機遇；本著積極務實態度，加快中歐投資協定談判，實現年內完成談判目標。中國市場保持對歐開放，歡迎更多優質安全的歐盟農產品入華。雙方要加強宏觀經濟政策協調和配合，維護全球產業鏈供應鏈穩定，共同促進世界經濟復甦。

習近平：涉港疆問題 實質是維護國家主權

他並指出，中方密切關注近來歐方在5G、外資審查、政府採購、競爭政策等方面的動向，希望歐方保持貿易和投資市場開放，塑造開放、公平、公正、非歧視的營商環境，保障中國企業合法權益。

習近平又提到，涉港、涉疆問題的實質是維護中國國家主權、安全和統一，保護各族人民安居樂業的權利。中方堅決反對任何人、任何勢力在中國製造不穩定、分裂和動亂，堅決反對任何國家干涉中國內政。他強調世上沒有放之四海而皆準的人權發展道路，人權保障沒有最好，只有更好。各國首先應該做好自己的事情。中方不接受人權「教師爺」，反對搞「雙重標準」。中方願同歐方本著相互尊重原則加強交流，共同進步。

歐方呼籲中國信守對港人和國際社會的承諾，並聽取香港的民主聲音，維護自治權。又要求中國讓獨立觀察員進入新疆，並呼籲釋放瑞典公民桂敏海和兩名加拿大公民。據米歇爾表示，，習近平似乎願意允許外交人士訪問新疆。但默克爾表示，細節仍有待商定。

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責任編輯：林佩怡

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