【中芯國際】美啟動制裁中芯是擺烏龍？內媒提兩質疑

中美科技戰白熱化之際，多間外媒引述美國政府文件顯示，美國已展開制裁中國最大芯片（又稱晶片）製造商中芯 （0981） ，各公司要供貨給中芯須先獲得許可。但有內地媒體因兩個關鍵原因，質疑制裁消息是擺烏龍。

觸發市場崩緊神經的，是《華爾街日報》等美國與英國媒體均報道，美國商務部屬下工業和安全局（BIS），已向美國電腦和芯片企業發信，指如向中芯、乃至其多家附屬公司出口，要先就敏感技術提交許可申請。

華爾街日報等報道 制裁中芯措施已啟動

當中《華爾街日街》引述知情人士表示，美國擔心中芯是否向中國軍方提供協助，政府借助私人企業「軍民融合」，達到軍事發展目標。

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英國媒體則證實，已看到這一指令的信件複本，反映美方已啟動對中芯的制裁行動。

但內媒「東方網」今天發出報，指兩大關鍵原因，令人質疑制裁中芯措施已啟動的說法，是有失誤。

其一，目前美國商務部並未在其官方網站亦或是社交媒體發布類似文件，美國政府也未就此事發布相關官方消息。 其二，外媒引述制裁文件提到中芯子公司，即晶圓代工廠LFoundry，中芯其實已在去年出售。

內媒「東方網」補充，美國商務部的禁令通常都會設一個長達數月的緩衝期，以此來保護美方企業的利益。但這份文件表意模糊，質疑消息準確性。

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中芯國際澄清，公司只為民用及商業客戶生產半導體及提供服務，否認與中國軍方有任何關係，亦不會為軍事用戶製造產品，至今未收到美國政府涉及出口限制的正式通知，目前正與美國商務部繼續交涉。

中芯國際撇清與軍方關係

美國在4月修訂出口管制規定，加強限制最終用於軍事用途的產品出口。限制最嚴厲者，可禁止美企向中芯輸出生產材料和設備，實際要視乎商務部向企業發出的許可，例如美國對華為的出口禁制在本月生效，惟有多家半導體生產商已獲准向華為供貨。

媒體早於本月4日，已報道美國政府正討論將中芯列入商務部實體名單，一度令中芯股價波動。

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責任編輯：鄧國強

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