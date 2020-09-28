【內循環】國企改革任務：與民企相配合 推進兼併重組「戰略性組合」

▲ 國企改革3年行動任務明確，其中國企民企要相互配合，推進兼併重組和戰略性組合。

內地強調國內國際雙循環的新發展格局，國企改革被視為是推動內循環的關鍵之一。全國國有企業改革3年行動動員部署會議昨日在北京召開，提出國企改革3年行動5方面要求，其中國企民企要相互配合，推進兼併重組和戰略性組合。

國務院國有企業改革領導小組第四次會議及全國國有企業改革三年行動動員部署電視電話會議，昨日舉行，副總理劉鶴出席並講話。會議指出，國企改革3年行動是未來3年落實國企改革「1+N」政策體系和頂層設計的具體施工圖，是可衡量、可考核、可檢驗、要辦事的。做好這項工作，對做強做優做大國有經濟，增強國有企業活力、提高效率，加快構建新發展格局，具重要意義。

關鍵核心技術攻關有更大作為

會議要求，要通過實施3年行動，在形成更加成熟更加定型的中國特色現代企業制度，和以管資本為主的國資監管體制、推動國有經濟佈局優化和結構調整、提高國有企業活力和效率等方面，取得明顯成效。會議明確5個重點任務：

一、國企要成為有核心競爭力的市場主體。首先必須發揮經濟功能，創造市場價值，更好為黨和人民服務。要加強黨的領導，落實董事會職權，健全市場化經營機制，積極穩妥深化混合所有制改革 二、在創新引領方面發揮更大作用。創新決定命運，硬實力暢通大循環。要以創新為突破口，進行大膽充分的激勵，在關鍵核心技術攻關、高端人才引進、科研成果轉化應用等方面有更大作為 三、在提升產業鏈供應鏈水平上，發揮引領作用。國企要對民企健康發展發揮帶動作用和重要影響力。根據不同行業集中度要求，推動形成較好市場結構。國企民企要相互配合，推進兼併重組和戰略性組合。中央企業要堅決壓縮管理層級，防控好各類風險 四、在保障社會民生和應對重大挑戰等方面，發揮特殊保障作用。推動國有資本在提供公共服務、應急能力建設和公益等關係國計民生關鍵領域，發揮更大作用，作好制度安排。對國企承擔公益類業務，分類核算考核。建立健全符合國際慣例的補貼體系 五、在維護國家經濟安全方面發揮基礎性作用。堅持有進有退、有所為有所不為，推動國有資本向關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中，讓國企真正起到抵禦宏觀風險的托底作用

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會議強調，要加強部門責任落實，建立責任制，發揮地方積極性，創造性落實方案，發揮國企負責人的企業家作用，推動國企改革取得實效。

國務院國資委黨委委員、秘書長彭華崗日前表示，當前國資國企改革處在關鍵歷史階段，國企改革「1+N」政策文件不斷落實，國企改革3年行動已全面啟動。

中國企業研究院首席研究員李錦認為，國企加強與民企等市場主體合作，將是3年行動重要內容。事實上，國資委鼓勵支持中央企業與中小企業合作，加強產業鏈供應鏈上下游協同，共同打造優勢產業集群。並支持鼓勵各類企業參與國企改革，加強與各類企業進行股權融合、戰略合作、資源整合。

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責任編輯：林佩怡

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