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【抗美援朝70年】習近平與李小龍都說 「東亞病夫」典故是咁的（有片）

國情動向 16:33 2020/10/23

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【抗美援朝70年】習近平與李小龍都說 「東亞病夫」典故是咁的（有片）

中美關係陷入寒冬的關鍵時刻，中央召開抗美援朝70周年大會，中共總書記習近平發表談話，形容這場對抗美國的戰爭，讓中國徹底扔掉了「東亞病夫」之名。東亞病夫一詞在當代常見於流行文化作品，是當代中國民族主義的符號。

習近平在講話中指出，抗美援朝打破了美軍不可被戰勝的神話，讓中國徹底扔掉「東亞病夫」帽子，讓中國人民真正揚眉吐氣了。他並稱，「西方侵略者幾百年來只要在東方一個海岸上架起幾尊大砲，就可霸佔一個國家的時代是一去不復返了」。

Sick man of Asia一詞來自西方

習近平所引用「東亞病夫」一詞來自來西方，以前英譯為Sick man of Asia / Sick man of East Asia；更準確一點是「Sick man of XXX」這個組合是西方人所用，但原本不盡是用來形容中國。

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「Sick man of ……」在最初是被用來形容弱小或腐敗國家。據說，它最早出現於1853年的克里米亞戰爭，俄羅斯皇帝尼古拉一世形容敵對的鄂圖曼帝國是「Sick man of Europe」。

之後，這個詞也被用來形容其他不同的歐洲國家，包括英國及德國等西方國家；例如在一戰後，英國因為國內經濟表現不好，也曾被稱為「Sick man of Europe」。

那「Sick man of Asia」又在什麼時候出現呢？它最早出現在上海英國開辦的報紙《字林西報》。

《字林西報》1896年10月17日刊出一篇文章，批評晚清政府官僚腐敗、風氣惡劣時，便用上「Sick man of Asia」一詞，但其含意沒有諷剌中國人體弱、中國國力虛弱之意。

東亞病夫含意　屢有改變

同年，外國傳教士李佳白在《萬國公報》撰寫名為《探本窮源論》的評論時，也把中國比喻成病人，稱要替中國開藥方，醫治中國在吏治、財政、教育等各方面的弊病。同樣「東亞病夫」一詞只針對中國的制度，沒有嘲諷中國之意。

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直正把「東亞病夫/東方病夫」諷刺舊中國積弱、國民水平不濟的，是以梁啓超為代表的中國知識分子，時年在1903年前後。

梁啓超在《新民說》第一次用「病夫」來形容所有的中國人，說「夫中國一東方病夫也，其麻木不仁久矣」。

再到1905年，晚清小說《孽海花》出版，其作者曾樸公開署名為「東亞病夫」；此書風行一時，是當時頂尖的暢銷書，「東亞病夫」一詞也迅速流傳開來。

事實上，曾樸本人使用「東亞病夫」來自況很大程度上是因為他本人的身體不好。但此後，中國社會又把「東亞病夫」一詞與國民體質問題聯想到一起。

毛澤東也用東亞病夫  形容舊中國

新中國建立後，中共領袖毛澤東1956年在《增強黨的團結，繼承黨的傳統》引用過「東亞病夫」一詞，說「過去說中國是『老大帝國』、『東亞病夫』，經濟落後，文化也落後，又不講衛生……但是，經過這六年的改革，我們把中國的面貌改變了」。

但東亞病夫在當代再次流行，並成為民族主義的符號，關鍵是1972年李小龍電影《精武門》的一個場景。

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片中，上海虹口道場的日本人派人來「致祭」霍元甲，但送上「東亞病夫」牌匾侮辱；由李小龍飾演的陳真，不甘國民受辱，獨自將橫額送回虹口道場，以一敵眾打敗日本人，逼日本人吃下寫著「東亞病夫」的紙張。

李小龍電影  令東亞病夫一詞再受關注

這一杜撰的情節，卻鞏固「東亞病夫」負面形容中國的意思，並成為舊中國屈辱的符號。

新冠疫情爆發之後，今年2月《華爾街日報》編輯在替巴德學院（Bard College）教授米德（Walter Russell Mead）談論中國的文章，起了一個稱「The Real Sick Man of Asia」的標題，引發辱華風波。2月19日，中國宣佈以此為由吊銷《華爾街日報》三位駐華記者的記者證並驅逐出境。

責任編輯：鄧國強

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