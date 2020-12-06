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【芯片產業】中國再遇「芯痛」  福士中國廠因缺芯片臨減產（組圖）

經濟脈搏 22:19 2020/12/06

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【芯片產業】中國再遇芯痛  福士中國廠因缺芯片臨減產

全球芯片（又稱晶片）產業鏈受歐美新冠肺炎疫情重挫，部分芯片出現供應短缺。有媒體指，福士汽車（Volkswagen，內地譯大眾汽車）的中國廠，因為高端芯片供應不足而面臨停產，福士汽車集團表示，內地一些汽車生產面臨中斷，但情況並沒有傳聞中嚴重－－即不會大規模停產，公司目前正在尋求解決辦法。

德國福士汽車在中國的兩家合資公司，分別為上汽大眾和一汽大眾，受到芯片供應不足影響，有傳出上汽大眾已從4日開始停產，一汽大眾也在月初進入停產狀態。

央視引福士：不嚴重至全面停產

央視財經周日（6日）引述福士汽車集團（中國）公關部相關負責人徐穎說，新冠疫情帶來的不確定性，影響到了一些特定汽車電子元件的芯片供應。中國市場復甦也進一步推動需求增長，使情況變得更加嚴峻，導致一些汽車生產面臨中斷的風險。

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福士中國回應稱，雖然芯片供應受到影響，但情況並沒有傳聞中嚴重，目前正在尋求解決辦法，和總部、相關供應商展開協調工作。目前，相關車輛的客戶交付沒有受到影響。

中國基金報稍早前報道，大眾集團相關負責人透露，今次短缺的汽車芯片導致ESP（電子穩定程序系統）及ECU（電子控制單元）兩大模塊無法生產，「應該說，高端一點的產品，只要配置了ESP和ECO（以ECU省油）的產品都會遇到產能問題，但因為大眾汽車基本都有配備，所以影響最大」。

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據了解，按先前產能估算，中國兩家大眾合資公司12月份的產量合起來超過20萬輛。

中國整體汽車業或都受影響

報道指出，如果芯片供應問題在12月內無法緩解，不僅福士，中國整體汽車業都受影響；以中國15%的汽車產能受影響來估算，就意味著僅12月，中國就可能會有近40萬輛汽車的生產受到影響。

事實上，行業內人士表示，未來一年，芯片供應將持續緊張。汽車零件供應商Continental也表示，潛在的供貨瓶頸將會持續到2021年。

內地半導體企業急增逾7萬間 存盲目投資問題

高通僅可提供4G芯片 最新5G驍龍888華為無份

【知識庫：ESP及ECU是什麼】

ESP是英文Electronic Stability Program的簡稱，一般翻譯成「電子穩定程序」。 ESP系統包含ABS（防抱死剎車系統）及ASR（驅動防滑轉系統），是這兩種系統功能上的延伸。

ECU英語全稱是Engine control unit，中譯引擎控制單元，是一種控制內燃機各個部分運作的電子裝置。最簡單的ECU只控制每個引擎周期的注油量。在現代汽車上配備的更高級的引擎控制單元還控制點火時間、可變閥門時間（VVT）、渦輪增壓器維持的推進級別（配備渦輪增壓的汽車）和其他外圍設備，以達至省油的結果。

責任編輯：鄧國強

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