大灣區大學落戶東莞2023開課  同國家打科技戰有關？

全國人大會議審議通過《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要草案》，明確支持粵港澳大灣區形成國際科技創新中心。在此背景下，廣東省正籌備建立一所全新的理工為主的大學－－大灣區大學。校園選定在東莞，預計2023年開課。東莞官員形容，大學任務之一是配合國家應對技術被「卡脖子（掐住要害）」的問題。

大灣區大學為一所省級大學，廣東省政府2019年規劃籌建，以實踐《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提及「支持粵港澳高校合作辦學，鼓勵聯合共建優勢學科、實驗室和研究中心」的要求。大灣區大學將設於東莞市，分濱海灣及松山湖兩個校區。

大灣區大學為省級院校 設於東莞分兩校區

在東莞市委宣傳部日前舉辦媒體採訪括動時，東莞市教育局局長葉淦奎談及大灣區大的籌建進度。

葉淦奎指出，大灣區大學預計2023年投入使用，其定位為以理工科為主的高水平新型、研究型大學，致力於培養高端科技人才，以提升大灣區科創產業競爭力。

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他形容，東莞將以大灣區大學為中心構建覆蓋「前沿基礎研究、應用基礎研究、產業技術研究、科技成果轉化」的科創產業鏈條，著力突破限制中國產業發展的「卡脖子」技術問題。

值得注意是，中美科技戰爆發後，美國屢出手封殺中國獲取技術；大灣區大學的定位及功能，包括應對國家面臨科技「卡脖子」問題，頗有配合迎接科技戰之意。

理工為主 培訓人材應對國家技術卡脖子問題

據報，大灣區大學開展本科生、碩士及博士研究生的全日制學歷教育，預計2023年正式招生辦學，到2030年達到在校生1萬人左右，本科生與研究生規模比例達到1:1左右。

為進一步做好大灣區大學選址和建設，東莞市會同省教育廳對大灣區大學選址地塊開展多次實地調研，結合學校辦學思路，明確了大灣區大學開展「一校兩區三功能」建設。

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大灣區大學同步在東莞市松山湖高新區和濱海灣新區威遠島設置校區，其中松山湖校區約250畝土地，主要建設與綜合性國家科學中心有關大科學裝置、新型研發機構融合辦學的學科領域，設立相關領域研究生院和研究院，開展部分領域高年級本科生培養。

而濱海灣校區約2100畝土地，主要開展主體本科生和研究生培養、產教合作和國際高校合作、創新創業孵化以及行政辦公等。兩個校區總建設規模預計約100萬平方米，總投資約100億元人民幣。

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責任編輯：鄧國強

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