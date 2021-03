▲ 「小趙薇」張京之外 外交部「翻譯女神」還有她們

中美會談阿拉斯加戰略對話,中國代表團翻譯員、外交部「小趙薇」張京,會上一口氣準確翻譯中方代表楊潔篪16分鐘反駁美國講話。張京臨危不亂的表現廣受好評,即時成為網絡熱話。事實上,張京之外,中國外交部高級翻譯團隊還有不少「翻譯女神」,她們跟隨領導人面對外國官員或傳媒,都表現得大方淡定,展現了很強的心理素質,以至能夠在短時間內將中國古代詩詞,翻譯成外國人也能明白的語句。

「首席翻譯官」張璐

張璐是中國重要對外場合的首席翻譯之一,曾擔任前總理溫家寶「御用」翻譯。張璐生於1977年,外交學院國際法系畢業,現任外交部翻譯司西葡語處處長。張璐曾連續10年擔任總理記者會翻譯員,尤其擅長把溫家寶愛引用的中國古詩詞,即時翻譯成英文。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

溫家寶曾引用《離騷》的名句「亦餘心之所善兮,雖九死其猶未悔」,張璐巧妙地譯為「For the ideal that I hold dear to my heart, I'd not regret a thousand times to die」(我遵從我內心的想法,即使要死一千次也不後悔)。古漢語中「九」泛指「多」,張璐譯為「一千次」可謂非常配合英語文義。

總理御用「翻譯女神」張璐 巧譯詩詞走紅網絡

「華山再高,頂有過路」,張璐翻譯為「No matter how high the mountain is, one can always ascend to its top」(不管山有多高,永遠有辦法登上頂峰)。這避開了外國人不怎熟識的「華山」,但仍準備傳遞了原文當中「信念堅定」的意思。

「兄弟雖有小忿,不廢懿親」,張璐譯為「Differences between brothers can not sever their bloodties」(兄弟之間的分歧,是無法割斷他們的血脈親情的)「小忿」有憤恨之意,張璐在極短時間內,想到用「分歧」,而不是用表示憤怒的字來翻譯,顯得非常機智和得體。在翻譯行家看來,張璐的古詩詞翻譯達到了「信、達、雅」的標準。

【小趙薇張京】外交部翻譯大神怎煉成?英語好還不夠

「最美翻譯官」張京

張京在今次中美會談表現亮麗成為焦點,但她其實很早已經受到中國網民關注。張京是浙江杭州人,她2013年在第十二屆全國人大記者會上擔任翻譯,以一身黑色套裝、一頭齊肩長髮、一臉專注冷豔的「高冷」表情,再加上神似影星趙薇的臉蛋吸引了不少鏡頭,紅遍網絡。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

張京在杭州外國語學校讀高中時,就擅長自學英語,她因為長相出眾,被形容為「美女學霸」。張京的同學說,她就是一個全才,各科成績一直都保持班級前五名,學校的英語演講比賽,她不是第一就是第二。

張京在杭外的高中班主任、英語老師胡躍波形容,張京是個執著、專注的人,知道自己要什麼。「她初中起就立志做外交官,想將來進入外交部門工作。高中三年她成績很優秀,完全有能力進北大、清華這樣的綜合性大學,但她選擇繼續追求夢想,保送進了外交學院。」

美女翻譯張京 中美會談連譯16分鐘 布林肯撐加薪

張京的興趣還十分廣泛,她時常出現在院系的文藝晚會現場,唱歌跳舞、主持,全部出類拔萃,還畫得一手好畫。她個子不高,但還是學校有名的排球女將。

2007年,中國外交部首次對外招收翻譯,篩選極為嚴格,張京在200多學員競爭中脫穎而出,成功進入外交部翻譯室,也是唯一順利成為翻譯官的人。張京在工作場合淡定自若、不苟言笑,私下裏則是一個性格開朗、愛笑愛旅遊的隨性姑娘。這位「冰山美人」也已經擁有了一段幸福婚姻,另一半據稱也從事外交工作,兩人生活都十分低調。

美方女翻譯紫髮搶鏡中美會談 美國外交捱批不專業

「最冷翻譯官」錢歆藝

說起錢歆藝,網民對她最深的印象,或者是「從沒見她笑過」。錢歆藝開始受到網民注視,是2015年兩會政協記者會,她頭上戴了一個小髮夾,清秀的五官、清新的氣質讓她走紅網絡,被稱為美女翻譯「髮卡姐」。

▼ 點擊圖片放大 +2

內地傳媒報道,錢歆藝在上初中的時候才開始學習英語,與很多的孩子相比起步已經很晚,但是她個性很強,非常刻苦努力。錢歆藝和張京的母校都是杭州外國語學校。錢歆藝大學畢業後順利考入外交部翻譯室,是一位既努力又美貌的小姐姐。

楊潔篪表演蘇州評彈片段瘋傳 內媒:鐵漢柔情

【中美會談】特朗普前幕僚:美國慘敗 布林肯丟臉

「小清新翻譯」姚夢瑤

姚夢瑤在2012年人大會議記者會上跑出,當時媒體以「小清新翻譯姚夢瑤成為兩會一道靚麗的風景線」為題,發表了她的一組工作照片。姚夢瑤自此有了外交部「小清新」之稱。

▼ 點擊圖片放大 +2

姚夢瑤是外交部「翻譯天團」中,年齡最小的一位,而且因為常常有著非常呆萌的表情,人稱「呆萌女神」。

姚夢瑤是江蘇常州人,父母都是老師,她從小就對英語有很大的興趣,也是學校裏的「班花」和「學霸」。同學們對她的印象都是成績很好,長得漂亮,並且書法演講等等多才多藝。姚夢瑤在北京外國語大學畢業後,順利考入外交部。

中國國務院總理李克強夫人程虹,第一次出訪埃塞俄比亞的時候,就帶了姚夢瑤擔任隨身翻譯。程虹本人就是英文專業的教授,她選擇姚夢瑤陪同,足以證明姚夢瑤的實力。

俄羅斯女發言人點讚 楊潔篪懟美國這句話

「中國人不吃這一套」 楊潔篪金句T恤爆紅

楊潔篪還有一句話 美媒:布林肯吃一驚

緊貼中國國情最新發展,Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢,立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯:連兆鋒