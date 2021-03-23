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「小趙薇」張京之外 外交部「翻譯女神」還有她們

國情動向 12:02 2021/03/23

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「小趙薇」張京之外 外交部「翻譯女神」還有她們

中美會談阿拉斯加戰略對話，中國代表團翻譯員、外交部「小趙薇」張京，會上一口氣準確翻譯中方代表楊潔篪16分鐘反駁美國講話。張京臨危不亂的表現廣受好評，即時成為網絡熱話。事實上，張京之外，中國外交部高級翻譯團隊還有不少「翻譯女神」，她們跟隨領導人面對外國官員或傳媒，都表現得大方淡定，展現了很強的心理素質，以至能夠在短時間內將中國古代詩詞，翻譯成外國人也能明白的語句。

  • 「首席翻譯官」張璐

張璐是中國重要對外場合的首席翻譯之一，曾擔任前總理溫家寶「御用」翻譯。張璐生於1977年，外交學院國際法系畢業，現任外交部翻譯司西葡語處處長。張璐曾連續10年擔任總理記者會翻譯員，尤其擅長把溫家寶愛引用的中國古詩詞，即時翻譯成英文。

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溫家寶曾引用《離騷》的名句「亦餘心之所善兮，雖九死其猶未悔」，張璐巧妙地譯為「For the ideal that I hold dear to my heart, I'd not regret a thousand times to die」（我遵從我內心的想法，即使要死一千次也不後悔）。古漢語中「九」泛指「多」，張璐譯為「一千次」可謂非常配合英語文義。

總理御用「翻譯女神」張璐 巧譯詩詞走紅網絡

「華山再高，頂有過路」，張璐翻譯為「No matter how high the mountain is, one can always ascend to its top」（不管山有多高，永遠有辦法登上頂峰）。這避開了外國人不怎熟識的「華山」，但仍準備傳遞了原文當中「信念堅定」的意思。

「兄弟雖有小忿，不廢懿親」，張璐譯為「Differences between brothers can not sever their bloodties」（兄弟之間的分歧，是無法割斷他們的血脈親情的）「小忿」有憤恨之意，張璐在極短時間內，想到用「分歧」，而不是用表示憤怒的字來翻譯，顯得非常機智和得體。在翻譯行家看來，張璐的古詩詞翻譯達到了「信、達、雅」的標準。

【小趙薇張京】外交部翻譯大神怎煉成？英語好還不夠

  • 「最美翻譯官」張京

張京在今次中美會談表現亮麗成為焦點，但她其實很早已經受到中國網民關注。張京是浙江杭州人，她2013年在第十二屆全國人大記者會上擔任翻譯，以一身黑色套裝、一頭齊肩長髮、一臉專注冷豔的「高冷」表情，再加上神似影星趙薇的臉蛋吸引了不少鏡頭，紅遍網絡。

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張京在杭州外國語學校讀高中時，就擅長自學英語，她因為長相出眾，被形容為「美女學霸」。張京的同學說，她就是一個全才，各科成績一直都保持班級前五名，學校的英語演講比賽，她不是第一就是第二。

張京在杭外的高中班主任、英語老師胡躍波形容，張京是個執著、專注的人，知道自己要什麼。「她初中起就立志做外交官，想將來進入外交部門工作。高中三年她成績很優秀，完全有能力進北大、清華這樣的綜合性大學，但她選擇繼續追求夢想，保送進了外交學院。」

美女翻譯張京 中美會談連譯16分鐘 布林肯撐加薪

張京的興趣還十分廣泛，她時常出現在院系的文藝晚會現場，唱歌跳舞、主持，全部出類拔萃，還畫得一手好畫。她個子不高，但還是學校有名的排球女將。

2007年，中國外交部首次對外招收翻譯，篩選極為嚴格，張京在200多學員競爭中脫穎而出，成功進入外交部翻譯室，也是唯一順利成為翻譯官的人。張京在工作場合淡定自若、不苟言笑，私下裏則是一個性格開朗、愛笑愛旅遊的隨性姑娘。這位「冰山美人」也已經擁有了一段幸福婚姻，另一半據稱也從事外交工作，兩人生活都十分低調。

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  • 「最冷翻譯官」錢歆藝

說起錢歆藝，網民對她最深的印象，或者是「從沒見她笑過」。錢歆藝開始受到網民注視，是2015年兩會政協記者會，她頭上戴了一個小髮夾，清秀的五官、清新的氣質讓她走紅網絡，被稱為美女翻譯「髮卡姐」。

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內地傳媒報道，錢歆藝在上初中的時候才開始學習英語，與很多的孩子相比起步已經很晚，但是她個性很強，非常刻苦努力。錢歆藝和張京的母校都是杭州外國語學校。錢歆藝大學畢業後順利考入外交部翻譯室，是一位既努力又美貌的小姐姐。

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  • 「小清新翻譯」姚夢瑤

姚夢瑤在2012年人大會議記者會上跑出，當時媒體以「小清新翻譯姚夢瑤成為兩會一道靚麗的風景線」為題，發表了她的一組工作照片。姚夢瑤自此有了外交部「小清新」之稱。

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姚夢瑤是外交部「翻譯天團」中，年齡最小的一位，而且因為常常有著非常呆萌的表情，人稱「呆萌女神」。

姚夢瑤是江蘇常州人，父母都是老師，她從小就對英語有很大的興趣，也是學校裏的「班花」和「學霸」。同學們對她的印象都是成績很好，長得漂亮，並且書法演講等等多才多藝。姚夢瑤在北京外國語大學畢業後，順利考入外交部。

中國國務院總理李克強夫人程虹，第一次出訪埃塞俄比亞的時候，就帶了姚夢瑤擔任隨身翻譯。程虹本人就是英文專業的教授，她選擇姚夢瑤陪同，足以證明姚夢瑤的實力。

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責任編輯：連兆鋒

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