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【中美科技戰】拜登踩油搞美國芯片 中國更要小心

國情動向 07:08 2021/05/31

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【中美科技戰】拜登踩油搞美國芯片 中國更要小心

美國對華芯片科技戰，正在拜登執政下變得更有組織。拜登芯片政策逐漸成形，政府牽頭重金刺激產業發展的做法，雖是仿效中國，但美國得益於技術底子更厚、與產業鏈內夥伴關係更深，對芯片的投資很可能比中國高效。中國欲急起直追，擺脫芯片卡脖子，正面臨更大挑戰，需要加倍努力。

「我們只需要聯邦資金來解鎖私人資本。」這是美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）向芯片業界宣講政策的話。參議院兩黨議員早前提出法案，要求撥款1,200億美元來支持美國先進科技研究，來加強對中國的競爭力，當中包括520億美元來推動美國芯片生產和研究。

雷蒙多預期，520億美元聯邦政府刺激，能產生合共1,500億美元以上聯邦、州政府及私人企業投資，最終使美國擁有7至10間新芯片工廠。

相比前總統特朗普一味嘗試阻撓中國前進，不惜敲碎全球芯片產業供應鏈，拜登更為重要提升美國本身實力，維持對中國優勢。

美國朝野現時都注意到，中國正下定決心推動內地芯片產業發展，而美國對芯片產業鏈的掌控多年一直弱化，對外地產生了依賴，成為弱點。1990年全球有37%芯片都在美國製造，今天這個數字已降至12%。拜登政府的芯片產業政策，正是要扭轉這個趨勢。

美國焦慮嚴重依賴台積電 擬國內建多間半導體廠

【大灣區】未來芯片產業重鎮 「中國硅谷」展露雛形

過去十多年來，世界芯片企業普遍朝「無廠」這大方向轉型，只設計芯片，外判專門代工廠生產。

21世紀之初，全球有數十家頂尖芯片製造商，但隨住芯片應用愈來愈廣泛，價格相對愈來愈便宜，而芯片技術愈來愈複雜，研發下一代芯片成本愈來愈高昂，今天頂尖芯片製造商只剩台積電、三星及英特爾3家，美國英特爾技術更已相對落後先兩者。

Trendforce數據指出，台積電、三星芯片製造市佔率分別達55%及18%，而台灣及南韓兩地佔據了世界81%芯片製造產能。分析普遍認為，兩地能在芯片製造領域跑出的原因，正是因為有政府產業政策的扶助和帶動。

台積電有員工中招 台灣疫情恐加劇全球「芯荒」

日媒：中國投入大但成果有限 芯片國產化遇瓶頸

拜登打算把這一切「收回」美國國內......（中略）......他亦正運用美國對全球夥伴與盟友的影響力，將對方芯片製造產能吸收......（中略）.....

拜登將美國重塑成全球芯片產業鏈重心的大計，要實現相信不太困難。美國始終牢牢掌控住......（中略）......

拜登現在推出產業政策配合美國芯片技術話語權，勢可令美方優勢得到充分發揮，延續美國主導權，而中國芯片自立之路，難度恐怕會愈來愈高，出路愈來愈窄。中國芯片產業政策......

（節錄）

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撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外縱橫

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