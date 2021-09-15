▲ 國家統計局開腔談恆大：對整體產業影響待觀察

內地房地產龍頭恆大集團 （3333） 的債務事件不斷攀升，引起市場關注。國家統計局周三（15日)表示，已注意到網絡上的一些消息，總體來看，一些大型房地產企業生產營運過程中出現了一些困難，但對於整個產業發展的影響還需要觀察。

國家統計局發言人付凌暉提到，從房地產市場運行來看，今年以來隨著各地區各部門堅持「房住不炒」的原則，持續穩房價、穩地價、穩預期，整體運行保持平穩態勢。

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付凌暉指出，從主要數據來看，1至8月份，商品房銷售面積兩年平均增長5.9%，比1至7月份回落1.1個百分點；商品房銷售額兩年平均增長11.7%，回落了1.4個百分點。房地產開發投資保持基本穩定，1至8月份兩年平均增長7.7%，比1至7月份回落0.3個百分點。

堅持「房住不炒」 樓市運行保持平穩

付凌暉強調，這些情況說明，隨著各方面持續推進房地產市場的調控，促進房地產市場抑制不合理需求，保證正常需求的釋放，同時隨著房地產市場相關製度，多主體供應、多渠道保障、租購併舉的製度不斷完善，房地產市場有望保持穩定發展。

網絡上近期瘋傳恆大集團出現危機的消息，對此，恆大13日晚間發布聲明，坦言公司目前確實遇到了前所未有的困難，但網絡上關於破產的言論完全失實，公司會堅決履行企業主體責任，全力以赴復工復產、保交樓，想進一切辦法恢復正常經營，全力保障客戶合法權益。

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責任編輯：鄧國強

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