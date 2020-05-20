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【曼德拉效應】偽托名人文章破壞力超想像　李嘉誠也是受害者

社會熱點 18:03 2020/05/20

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偽托李嘉誠之文破壞力大 網上廣傳長和「撤出中國」

特首林鄭月娥近日錯引南非已故前總統曼德拉的偽言論，引來全城討論「曼德拉效應」。事實上，内地網上的偽托名人之文真多，連曾經的香港首富李嘉誠也是「曼德拉效應」受害者，因而被認定從中國撤資，後來李嘉誠更罕有發聲明澄清。

每次和李嘉誠相關的新聞出來，就有N個微信公眾號又轉號稱由李嘉誠撰寫的「李嘉誠公開回覆國人：不要用那些空洞的道德來衡量我，我更像你的鄰居老頭而已」這篇老文章，可能改改標題，閱讀量經常都能10萬+。

事實上，這並非一篇新聞，明顯是假的。首先，文章內容很多也跟李嘉誠過去公開講的話不一致，第二文筆太軟太現代化，第三李嘉誠文章肯定不會與官方扯上關係，第四有些話說搬起石頭砸自己的腳，另外很多對事的態度也跟李嘉誠很不一樣。

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由於文章被不斷轉發，很多網民信以為真，並因而認定李嘉誠從中國撤資，令李嘉誠罕有發聲明澄清，可惜聲明的閲讀量也不及偽托李嘉誠的文章。聲明直指：「文章的文理扭曲，語調令人不寒而慄」，但「不相信文革式思維復甦」。

聲明又說，所謂「撤資」指控完全不成立。在零售方面，其集團在全球擁有13000間店鋪，其中內地由兩年前的1300間增至今天的2300間，增幅為77%，還表示李嘉誠對中國充滿信心，對中央堅定不移繼續改革開放，致力於優化營商環境有信心。

李嘉誠透過公關發表回應，篇幅3頁近1,800字的反駁，較回應其他市場傳言時更長更多着墨，並於文章開首表明是他「就近日一些人對他和集團毫無根據的指摘而作出的回應」，反映他對有關指摘非常重視及關注。

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【曼德拉效應．真正解釋】

「曼德拉效應」是一個有趣的現象，可以泛指一大群彼此沒有關聯的人，不知何故同時地對某些過去發生的事，如人物死忌、角色形象、地理環境、事物名稱等，抱持相同的錯誤記憶，甚至還能清晰地回想起相關細節。

「曼德拉效應」(Mandela Effect) 的來源，當然和南非國父納爾遜·曼德拉有關，2013年他去世時，有很多人發現自己一直記得曼德拉早已在80年代死在監獄裏，他們甚至還記得新聞有大肆報導這件事，有人還稱看過他喪禮的影片，但現實是曼德拉在1990年出獄後，還在大選中勝出並當選總統，直至2013年才去世，事件引起廣泛討論，所以世人將這種現象稱為「曼德拉效應」。

有人會相信「曼德拉效應」只是集體失憶，也有人會覺得這是因為有平行時空，但有人就曾提出過此效應最可怕之處，不在於集體失憶，胡亂記錯事件細節，而是當大家不肯定時就會上網搜尋，當發現一個與記憶中完全不同的事實，你會相信自己才是錯的，換言之只要逐步將網上資料換掉，最終就能成功修改人類的記憶，成為最後的「真相」。

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責任編輯：伍樂

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