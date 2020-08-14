【中美科技戰】中國力谷晶片業忌浮躁  提「彎道超車」不現實

中美科技角力持續升級，中國正力谷本地晶片發展。日媒引述消息人士報道，去年以來，中國兩間半導體企業從台積電（TSMC）聘用100多名工程師，以助發展國產晶片，減少對外國供應商的依賴。

內地晶片業人士指出，台積電在人才培養和研發開支遠超內地企業，唯除了人才以外，晶片製造用的設備就200多種，製造的工序就不少於20道，做好管理是更重要的事；其次，晶片製造牽涉不同國家壟斷的技術，在產業鏈上，其他國家連模仿都搞不來。

中國力谷晶片發展 據報中企從台積電挖走100多名工程師

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因此，業內人士指，不少人在技術行業半導體行業是否存在「彎道超車」這個詞。半導體行業很苦，中國業界不要妄自菲薄，但也千萬不要學互聯網那些浮躁的毛病。

首先，從研發人員來看，中芯國際有員工15795人，其中研發人員2530人，佔比16.02%，而台積電擁有員工51297人，其中研發人員6534人，佔比12.7%，雖然從比例上來看中芯國際佔比較大，但是從學歷來看，台積電在所有主管與專業人員中，擁有碩士以上學歷的員工佔八成以上，中芯國際只有20%左右。

有台灣媒體指出，台積電的技術人員，畢業後即被招聘進公司，有充足的實踐環境和大批掌握先進技術人員帶領下，在台積電工作5年，經驗和技術勝於其他地方工作10年的工程師。這種工作環境及人才聚集的建立，不是一朝一夕可達到。

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其次，對於科技產業來說，具備技術門檻是沒錯。但半導體涉及到生產製造。對於整個高端製造行業，比「技術」更重要的元素，其實是「管理」。

斯坦福大學畢業，做晶片十餘年的芯英科技創始人楊龔軼凡坦言，行業內都清楚一個事實，科技類企業越偏生產製造，「人」的重要性就越強。

「一旦涉及到生產流程，就意味著有若干道工序，而每個工序又包含著若干台精密儀器。即便一台機器的良率能達到99%，那麼兩台、三台放在一起呢？管理不善的話，整個流程上的二三十台機器，跑一遍下來可能良率1%都不到。」

一位匿名晶片從業者認為，中國一直都面臨很嚴重的人才錯位。十幾年前就在說製造業管理人才的重要性，但如今仍然是一個很大的問題。

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再者，業界人士稱，晶片的生產鏈製造用的設備就200多種，製造的工序就不少於20道，設備多是歐美和日本製造，而且還需要配套的材料與氣體。「可以說，每台設備，每道工序，就可以形成一個鏈條；而每個鏈條，還有一個子鏈條。每個子鏈條裡，都有一兩個不為人熟知的500強企業。」

換言之，要建立全部自行的生產鏈並不現實。例如，大家熟知晶片製造工藝的頂級技術之一--極紫外光刻（EUV）幾乎由荷蘭阿斯麥（ASML）壟斷，而事實上，一些大家不熟悉的如「刻蝕機」「離子注入機」「擴散爐」「塗膠顯影設備」等，其重要性和製造的難度完全不亞於光刻機，都是生產線上不可缺少的設備，且必須要交由大量來自不同國家的企業共同製作完成。

這位業界專家舉例說，製造工序中必不可少的清洗、乾燥與影像設備，都需要使用一些如「洗滌藥水」、「抗蝕劑」等液體材料進行調配，基本上由東京電子、尼康所壟斷。以上設備涉及的技術，要通過硬件與液體的精細整合來實現。這完全取決於日本工匠師傅的手藝，根本無法被轉化成標準化文件。在這道工序的產業鏈上，其他國家連模仿都搞不來，完全由日本獨霸。

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所以，最近越來越多的人在質疑技術產業是否存在「彎道超車」這個詞。

晶片製造業的專家直指，「一方面，別人用幾十年累起來的東西，我們不要指望用幾年，甚至十年就能趕上，除非對方就停在那裡等你。另一方面，這個產業，一開始就是經濟全球化的縮影，『一個都不能少』」。

一位專注於半導體領域的投資人指出，「半導體行業很苦，即便投資再多，整個過程也不可能變的容易。因此，投資領域也需要有跟半導體人一樣吃苦的決心。看到問題，解決問題，不要妄自菲薄，但也千萬不要學互聯網那些浮躁的毛病。」

本報記者：鄧中建

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