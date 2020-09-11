【華為禁令】備戰915禁令  華為專機赴台「護送」芯片回大陸

美國針對華為的新禁令即將於9月15日展開，屆時台積電、聯發科等半導體廠商將停止出貨給華為。華為旗下海思近日大手筆在台灣購買芯片（又稱晶片），希望可以提高庫存量，應付一旦芯片貨源受阻。有媒體指，華為海思已訂了赴台專機，在禁令生效前的9月14日把這批芯片搬回大陸。

華為高層日前確認，因為受限於美國制裁令的影響，台積電在9月15日之後，就不能再為華為生產自研的麒麟芯片。

華為近期加緊在台採購芯片 增加庫存

而為了能維持接下來一段時間的手機製造業務的運行，為華已向台積電下單增購芯片，以大規模囤貨之，同時為確保這些產品能夠在期限前，毫無問題的運回大陸，華為對相關運作小心翼翼。

根據報道，在距離美國政府對華為制裁令生效還有不到一周時間，華為為確認這些麒麟芯片能毫無問題的送到手中，近日將租用一架貨運專機飛赴台灣，並且將在9月14日之前將這些麒麟系列處理器運回到中國。

根據此前國外媒體的報道，為了繼續維持未來華為手機業務的運作，華為之前對台積電已經下了1,000萬片最新麒麟9000處理器的訂單，預計將搭載在接下來華為新款的旗艦型智能手機上。

不過，市場人士指出，即便由台積電代工的1,000萬片最新的麒麟9000處理器安全回到華為手中，這也顯示未來華為最新的旗艦型手機只有1,000萬的數量是搭載最新的處理器，這與之前華為手機的銷量有著天壤之別。華為未來將用什麼策略應對，有待進一步的觀察。

責任編輯：鄧國強