【內循環經濟】三因素服務消費未回暖  成經濟內循環最大障礙

國內經濟持續回暖，但消費，特別是服務消費恢復節奏緩慢，成為經濟進一步復蘇和暢通國內大循環的重要阻礙。專家指出，盡快推動服務業全面恢復經營，放寬復工復產條件；加大穩就業政策力度，多措並舉提高居民收入，這樣才能消除居民消費的心理顧慮，促進服務消費需求盡快復蘇。

一般而言，居民消費支出指標分為八大類，包括食品煙酒、衣著、居住、生活用品及服務、交通通信、教育文娛、醫療保健以及其他用品及服務。而居住、交通通信、教育文娛、醫療保健、其他用品及服務類是以服務消費為主。

根據統計局數據顯示，受疫情衝擊，服務消費佔比明顯回落。今年上半年，服務消費在居民消費支出中的佔比僅為45.1%，較2019年大幅下降5.1個百分點，創有數據記錄（2018年3季度）以來的最低水平。相比貨物消費，新冠疫情對服務消費造成了更為嚴重的衝擊。

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二季度居民人均消費支出按年從一季度的-8.2%回升至-3.3%，其中食品煙酒、交通通信、生活用品及服務等出現明顯好轉。然而，以服務消費為主的教育文娛、醫療保健、其他用品及服務項按年降幅分別為35.3%、9.7%、23.1%，仍未出現回暖跡像。

交通方面，市內出行明顯改善。7月城市客運量（包括公共汽車、軌道交通、出租汽車，反映市內出行）超過去年同期的70%，8月地鐵客運量已接近去年的90%；但7月城際客運量尚不及去年同期的60%，這意味著城際或長途出行恢復偏慢。

京東首席經濟學家沈建光指出，有多項因素影響服務消費復常。其一是雖然國內疫情防控取得積極成果，但有效疫苗尚未出現、疫情反復可能較大，部分防控措施不得不保留，這些防控措施限制服務業復工復產和場景消費。

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其次，當居民收入、就業出現問題時，人們通常會選擇維持必需消費，同時削減可選消費，而眾多服務消費都屬於可選消費範疇。就業形勢仍然嚴竣，今年2月城鎮登記調查失業率一度超過6%，7月讀數為5.7%，考慮到相當數量的中低收入群體（如城鎮非常住農民工）未被納入統計，真實失業率必然大幅高於這一數值。

再者，隨著收入下降，居民減少當期消費、增加預防性儲蓄的傾向明顯提升。例如，金融機構居民存款累計同比從2月的-20.6%的低點升至7月的13.3%，反映居民在主動增加儲蓄。

目前，中央推動「國民經濟大循環」，推動內需消費是關鍵一環。沈建光認為，推動服務消費發展對於暢通國內大循環至關重要。事實上，不少專家認為，要推動消費，一是盡快推動服務業全面恢復經營，放寬復工復產條件，消除居民的心理顧慮；二是盡力穩就業和提高居民收入，特別是從速提升收入再分配的力度。

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然而，國外疫情仍在爆發高峰期，要放寛復工復產條件，也需防範疫情從境外輸入引起小規模爆發，中間的難度不少，鬆懈不得，兩者如何取捨並不容易。其次，加大穩就業政策力度，減免、降低或延期支付稅費、發放消費券或現金券、推廣普惠性消費信貸等，這些措施中央已在推行。至於深化財稅體制改革，降低中低收入群體稅收負擔，提升收入再分配的公平性等，則屬於長遠的體制改革，短期不可能全面實施。

總而言之，面對國內外複雜多變環境，目前管理層只能見招拆招，出盡力保就業，推動居民多消費，確保社會平穩運行；長遠的規劃，則要留待「十四五」規劃出台。

本報記者：鄧中建

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