  • 27°C
香港時間 : 2020915日 (二) 10:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【內循環經濟】三因素服務消費未回暖  成經濟內循環最大障礙

經濟脈搏 09:19 2020/09/15

分享：

國內經濟持續回暖，但消費，特別是服務消費恢復節奏緩慢，成為經濟進一步復蘇和暢通國內大循環的重要阻礙。專家指出，盡快推動服務業全面恢復經營，放寬復工復產條件；加大穩就業政策力度，多措並舉提高居民收入，這樣才能消除居民消費的心理顧慮，促進服務消費需求盡快復蘇。

一般而言，居民消費支出指標分為八大類，包括食品煙酒、衣著、居住、生活用品及服務、交通通信、教育文娛、醫療保健以及其他用品及服務。而居住、交通通信、教育文娛、醫療保健、其他用品及服務類是以服務消費為主。

根據統計局數據顯示，受疫情衝擊，服務消費佔比明顯回落。今年上半年，服務消費在居民消費支出中的佔比僅為45.1%，較2019年大幅下降5.1個百分點，創有數據記錄（2018年3季度）以來的最低水平。相比貨物消費，新冠疫情對服務消費造成了更為嚴重的衝擊。

【中國經濟】內地消費遠遜預期 經濟內循環仍有待發力？

【內循環】商務部料9月消費增長掀「新高潮」

二季度居民人均消費支出按年從一季度的-8.2%回升至-3.3%，其中食品煙酒、交通通信、生活用品及服務等出現明顯好轉。然而，以服務消費為主的教育文娛、醫療保健、其他用品及服務項按年降幅分別為35.3%、9.7%、23.1%，仍未出現回暖跡像。

交通方面，市內出行明顯改善。7月城市客運量（包括公共汽車、軌道交通、出租汽車，反映市內出行）超過去年同期的70%，8月地鐵客運量已接近去年的90%；但7月城際客運量尚不及去年同期的60%，這意味著城際或長途出行恢復偏慢。

京東首席經濟學家沈建光指出，有多項因素影響服務消費復常。其一是雖然國內疫情防控取得積極成果，但有效疫苗尚未出現、疫情反復可能較大，部分防控措施不得不保留，這些防控措施限制服務業復工復產和場景消費。

【中美角力】美國確診數字居高不下 中國報復性消費成美企避風港

【消費內循環】剛需消費先回暖  母嬰國貨增速勁

其次，當居民收入、就業出現問題時，人們通常會選擇維持必需消費，同時削減可選消費，而眾多服務消費都屬於可選消費範疇。就業形勢仍然嚴竣，今年2月城鎮登記調查失業率一度超過6%，7月讀數為5.7%，考慮到相當數量的中低收入群體（如城鎮非常住農民工）未被納入統計，真實失業率必然大幅高於這一數值。

再者，隨著收入下降，居民減少當期消費、增加預防性儲蓄的傾向明顯提升。例如，金融機構居民存款累計同比從2月的-20.6%的低點升至7月的13.3%，反映居民在主動增加儲蓄。

目前，中央推動「國民經濟大循環」，推動內需消費是關鍵一環。沈建光認為，推動服務消費發展對於暢通國內大循環至關重要。事實上，不少專家認為，要推動消費，一是盡快推動服務業全面恢復經營，放寬復工復產條件，消除居民的心理顧慮；二是盡力穩就業和提高居民收入，特別是從速提升收入再分配的力度。

【中國經濟】經濟增長動力何來？「三駕馬車」均改善惟消費不及預期

【中國經濟】6成居民收入減還要供樓  內地消費爆發難度大

然而，國外疫情仍在爆發高峰期，要放寛復工復產條件，也需防範疫情從境外輸入引起小規模爆發，中間的難度不少，鬆懈不得，兩者如何取捨並不容易。其次，加大穩就業政策力度，減免、降低或延期支付稅費、發放消費券或現金券、推廣普惠性消費信貸等，這些措施中央已在推行。至於深化財稅體制改革，降低中低收入群體稅收負擔，提升收入再分配的公平性等，則屬於長遠的體制改革，短期不可能全面實施。

總而言之，面對國內外複雜多變環境，目前管理層只能見招拆招，出盡力保就業，推動居民多消費，確保社會平穩運行；長遠的規劃，則要留待「十四五」規劃出台。

本報記者：鄧中建

【內循環】京專家劉世錦：中國歷來內循環為主 服貿要重視外循環

【內循環】習近平：以擴內需為戰略基點　長期應對外部環境

 【內循環經濟】怎去推動內循環？中產要倍增！

「內循環」悄然更名    消弭閉關鎖國爭議

【內循環經濟】激發內需佔比 京專家劉世錦點出打通國內大循環關鍵

失業 就業 疫情 金融機構 經濟 儲蓄 金融 食品 失業率 客運量

上一篇文章

8月中國規模以上工業增加值增長5.6%

下一篇文章

甲骨文與TikTok交易 美財長姆欽證實本周審查
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美科技戰懶人包】中國催谷新科技領域　第三代半導體是什麼？
【中美科技戰懶人包】中國催谷新科技領域　第三代半導體是什麼？
【華為禁令】手機用28納米芯片就夠　華為根本不會斷芯？
【華為禁令】手機用28納米芯片就夠　華為根本不會斷芯？
芯片納米數字越小越強　不同納米芯片用途有何分別？
芯片納米數字越小越強　不同納米芯片用途有何分別？
【華為禁令】美國封殺激起千層浪 一文看懂華為如何應對
【華為禁令】美國封殺激起千層浪 一文看懂華為如何應對
【TikTok賣盤】微軟倒灶　甲骨文奪TikTok還要過三關
【TikTok賣盤】微軟倒灶　甲骨文奪TikTok還要過三關
【華為禁令】備戰915禁令 華為專機赴台「護送」芯片回大陸
【華為禁令】備戰915禁令 華為專機赴台「護送」芯片回大陸