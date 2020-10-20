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【芯片產業】賣魚都轉行賣芯片  發改委警示風險有玄機

國情動向 12:19 2020/10/20

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中美科技戰白熱化、槍頭對準中國芯片（又稱晶片或半導體）產業後，中央提倡科技「自力更生」，全國各地掀起造芯熱。但國家發改委為此降溫，警告盲目和重覆投資風險。有外媒揭露中國芯片產業的種種狀況，其中有虧損多年的海鮮企業轉型為芯企，股價為此一度急升。

為了抗衡美國的科技追殺令，中國當局規劃未來6年向半導體、亦即芯片相關行業投入1.4萬美元、折算逾10.8萬億港元。但有市場人士警告，官方以空前力度扶植芯片業，警會誘使一些原本不熟悉芯片領域的企業，也投入造芯之列，但成效恐成疑。

今年前9月  內地芯企暴增30%

有外媒引述內地企業資訊商「企查查」資料顯示，今年前9個月，全國有超過1.3萬間企業登記為半導體商－－業務與芯片相關的公司。其中單單在9月份，半導體廠商的登記數目就增加30%。

這些新的芯片商，許多在半導體方面毫無經驗，當中甚至有海鮮業者、汽車零件商也踩入芯片領域。

大連晨鑫原本從事海鮮銷售，後來轉型線上博弈，今年5月又趕搭半導體熱潮，擬砸2.3億人民幣、近2.7億港元，買進上海一家半導體商的51%股權。儘管大連晨鑫去年虧損10億人民幣，但消息傳出後，該公司股價仍一度上漲2倍以上。

類似案例層出不窮，香港城市大學教授 Douglas Fuller接受外國媒體訪問時表示，或許有各方企業湧入半導體業，是想領取「補助、或是期望還有更多補助」。他說，雖然半導體產業常有政府行動主義浪潮，但是徹頭徹尾的門外漢也轉型為芯片商，已經背離歷史。

外行企業跨進芯片業  所為何事？

但外媒援引部份內地業者卻認為，國家有需要保持芯片產業熱度。上海信息服務行業協會的秘書長陸雷受訪表示，「中國有超過 1 萬個半導體項目，肯定有很大一部分會遭遇麻煩。我們不該視之為浪費，應該當成發展產業必須付出的代價。這是自然歷程，必須先有數量、才能追求品質」。

但主管宏觀產業發展的國家發改委，卻對當前中國芯片產業提出警示。國家發改委新聞發言人孟瑋周二在記者會答問時表示，已注意到國內投資集成電路產業的熱情不斷高漲，一些沒經驗、沒技術、沒人才的「三無」企業投身行​​業，盲目上項目，低水平重複建設風險顯現，甚至有個別項目建設停滯、廠房空置，造成資源浪費。 

他強調，國家發改委將加強規劃布局，引導行業加強自律，避免惡性競爭。

此前，內地已先後傳出武漢弘芯等半導體項目爛尾，令外界憂慮盲目投資芯片產業會造成巨額資金浪費。

責任編輯：鄧國強

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