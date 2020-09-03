▲ 【內循環經濟】怎去推動內循環？中產要倍增！

對於國民經濟內循環，又或者現在稱為「內外雙循環」，專家學者已有不少闡釋。內循環經濟將肯定是「十四五」規劃的主調。最近，中國證券監督管理委員會原主席肖鋼提出一個看法，內循環要順利推行，必須將中國中產階級數目提高一倍。

肖鋼早前接受傳媒訪問說，內循環不是甚麼新鮮事，簡單來講，內循環就是隨着經濟發展，中產階級壯大後，購買力和投資意願大幅提高，創新活動更活躍，從而再推動經濟發展的循環。

肖鋼倡增報酬 壯大群體規模

其後，肖鋼在中國金融四十人論壇《2020．徑山報告》發布會上建議，適度提高勞動報酬在經濟中的比重，確保勞動者收入增長與經濟增長相適應，爭取15年內將中國中等收入群體規模，由當前的4億人擴大到8億人左右。

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肖鋼解釋，高收入群體雖然收入高、消費能力強，但是整體基數小，對普通消費品需求的貢獻並不高；低收入群體雖然消費意願強，但是購買力弱，無法形成大規模的有效需求。相比之下，中等收入群體既有消費能力、又有消費意願，能夠持續穩定地通過消費和投資帶動社會需求。因此，「中等收入群體倍增」對未來中國經濟保持中高速增長，十分重要。

一向以來不少研究均指，一個穩定社會最佳形態是「兩頭小、中間大」，就是中產階級佔比愈多愈好。經合組織研究顯示，一個強大而繁榮的中產階級對於任何一個成功的經濟和有凝聚力的社會都至關重要。

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國家統計局對中等收入人群的定義標準是3口之家年收入在10萬至50萬元人民幣之間，2019年中等收入人群超過4億人。也就是說，中國擁有目前世界上最大規模的中產群體。這也是中國經濟在未來保持中高速增長的信心來源。

消費拉動內需 中產舉足輕重

然而，近年中產面對高樓價、收入萎縮、教育醫療支出龐大等困境，日子並不寬裕，中國貧富差距也愈來愈大。中國央行發布的《2019年中國城鎮居民家庭資產負債情況調查》顯示，淨資產最高的20%家庭的淨資產佔比為64.5%，其中最高的10%家庭的淨資產佔比為49%，而最高的1%家庭的淨資產佔比為17.1%。換言之，財富高度集中在最富裕階層手中。

目前，中國面臨百年大變局，經濟轉型已關係到國家安全，轉型成功的一個最關鍵性因素就是消費，只有消費才能促進內需，而中產階級的消費能力在拉動內需方面是舉足輕重。

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責任編輯：鄧中健

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